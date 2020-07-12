شراكة تكاملية بين «نسائية دبي» و«تنمية المجتمع»

المصدر: دبي ـ البيان

وقعت جمعية النهضة النسائية بدبي عقد اتفاق بينها وبين هيئة تنمية المجتمع وذلك تعزيزاً للمسؤولية الاجتماعية والشراكة التكاملية بين المؤسسات المجتمعية ومؤسسات تنمية المجتمع بالدولة، وتأكيد التعاون المشترك في مجال التنمية الاجتماعية وتحقيق غايات الأجندة الوطنية الحكومية وخطة دبي الاستراتيجية، وإرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك لتفعيل المشاركات المجتمعية.

وقع العقد مدير عام الجمعية الدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع أحمد عبد الكريم جلفار.

وأوضحت الدكتورة الفلاسي أنه من منطلق حرص الجمعية على نشر الوعي المجتمعي والوطني الأصيل بما يواكب المستجدات وتطوير المهارات الحياتية وفرص التعليم المستمر للأسر ودعم مواهب وإبداعات الشباب للمساهمة في التنمية الوطنية، وتعزيز ثقافة وممارسات العمل التطوعي للمجتمع وتمكين الكفاءات البشرية العاملة للأفضل، حرصت الجمعية من خلال هذه الاتفاقية على استقطاب المؤسسات ذات الريادة في العمل الاجتماعي والتي تلتقي مع الجمعية في المسؤولية الاجتماعية، وهذه الاتفاقية ستحقق بُعداً استراتيجياً مهماً في مجال تبادل الخبرات والتجارب المعرفية والإدارية، بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، كذلك في مجال تحقيق أفضل أداء لخدمة المجتمع بما يحقق المصلحة المشتركة ودعم مسيرة التنمية الاجتماعية.

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