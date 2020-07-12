76% انخفاض وفيات المشاة في دبي في الفترة من 2007 حتى 2019

المصدر: وام

أكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن جهود الهيئة في تحسين السلامة المرورية وتعزيز سلامة المشاة ساهمت في خفض وفيات حوادث المشاة في دبي بنسبة 76.5% خلال الفترة من 2007 إلى 2019 حيث انخفضت نسبة وفيات المشاة من 9.5 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان "145 وفاة" في 2007 إلى 0.59 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان "34 وفاة" في 2019.

وقال إن عدد جسور المشاة في دبي ارتفع من 13 جسراً في 2006 إلى 116 جسراً عام 2020 وتعتزم الهيئة تنفيذ 34 جسراً للمشاة خلال الفترة من 2021 إلى 2026 ليرتفع إجمالي عدد جسور المشاة إلى 150 جسراً .

وأشار إلى أن الهيئة نفذت ثلاثة جسور للمشاة في عامي 2018 و2019 في شوارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان والخوانيج والمرابع وسيتم في العام الجاري والعام القادم الانتهاء من تنفيذ سبعة جسور موزعة على شوارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولطيفة بنت حمدان وخالد بن الوليد والأصايل "جسرين" والعوير وبني ياس والخوانيج.

وأوضح أن مؤشرات أداء ومستهدفات استراتيجية السلامة المرورية أظهرت انخفاض وفيات المشاة في الشوارع التي تسجل فيها نسبة كبيرة من حوادث الدهس حيث انخفض عدد الوفيات على شارع الشيخ زايد من خمس وفيات عام 2018 إلى وفاة واحدة عام 2019 كما انخفض عدد الوفيات على شارع الإمارات من أربع وفيات إلى وفاة واحدة خلال الفترة ذاتها وانخفض عدد الوفيات في منطقة القوز الصناعية من ثلاث وفيات إلى صفر وفاة في 2019 .

ونوه إلى أن نتائج تقييم تنفيذ جسور المشاة في ثمانية شوارع حيوية في دبي خلال ثلاث سنوات قبل وبعد تنفيذ الجسور أظهرت انخفاض عدد وفيات حوادث المشاة في المواقع القريبة من جسور المشاة من أربع وفيات إلى صفر وفاة وانخفاض عدد الحوادث من 20 حادثا إلى حادث واحد فقط.

وأكد معالي المدير العام ورئيس مجلس المدين أن الهيئة تعمل وفق معايير محددة لتحديد مواقع تنفيذ جسور المشاة في إمارة دبي من خلال دراسات مرورية تراعي كثافة الحركة المرورية وعدد حوادث المشاة والوفيات والحد الأقصى لسرعة الطريق وعدد مسارات الطريق وكثافة حركة السكان على جانبي الطريق والمسافة لأقرب معبر مشاة وموقع مواقف حافلات المواصلات العامة إضافة للمناطق التي تتركز فيها الأسواق والمؤسسات والمواقع التي تسجل فيها نسبة كبيرة من حوادث الدهس.

ولفت إلى أن الدراسات والإجراءات المتعلقة بحوادث الدهس تشكل جزء مهم من إستراتيجية السلامة المرورية التي توليها هيئة الطرق والمواصلات أهمية قصوى .. مشيرا إلى أن رؤية استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي قد حددت بـ"صفر وفاة" لتكون إمارة دبي من الدول الأكثر أماناً في العالم في مجال السلامة المرورية بحلول عام 2021 .

ودعا معالي مطر الطاير السكان من مواطنين ومقيمين وزوار إلى استخدام الجسور والأنفاق المخصصة لعبور الطريق .. كما دعا سائقي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المحددة وتخفيفها عند أماكن عبور المشاة حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.

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