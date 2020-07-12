مجلة العلوم: الإمارات تستعد للانضمام لنادي النخبة لكوكب المريخ

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

أفادت "مجلة العلوم" وهي دورية علمية تنشرها الرابطة الأمريكية للعلوم المتقدمة أن دولة الإمارات على وشك تحقيق اختراق علمي كبير والانضمام إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وأوروبا والهند في نادي النخبة للدول التي أرسلت بنجاح مركبات فضائية إلى كوكب المريخ، ففي 15 يوليو الجاري من المقرر إطلاق بعثة الإمارات للمريخ المعروفة باسم "مسبار الأمل"، على صاروخ ياباني وصولًا إلى الكوكب الأحمر في فبراير2021.

تبزغ آمال المخططين والقائمين على المهمة التاريخية للإمارات في أن تعزز الخطوة الجديدة القدرات الصناعية والعلمية لدولة الإمارات، كما وأن تسهم في إثراء الحقل العلمي بتقديم البيانات التي "تشتد الحاجة إليها بشأن أجواء الكوكب الأحمر". ويقتبس التقرير تصريحات لمعالي سارة أميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة قائدة الفريق العلمي لمشروع استكشاف المريخ، قائلةً: "تمثل أحد الأهداف الأساسية للبعثة ومنذ البداية بصناعة العلوم ذات الصلة بالمجتمع الدولي".