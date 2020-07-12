باكستان تستنسخ دبي وتبني مدينة مشابهة لها بالقرب من لاهور

المصدر: دبي- اليازية البدواوي

قررت السلطات في إقليم البنجاب شرقي باكستان تطوير "مدينة حديثة مثل دبي" بالقرب من مدينة لاهور على مساحة تزيد عن 100 ألف فدان، نقلاً عن صحيفة "ذا نيوز إنترناشيونال" الباكستانية الناطقة بالإنجليزية.

وبحسب بيان، منح رئيس وزراء إقليم البنجاب، عثمان بوزدار، الإشارة الخضراء لإنشاء "الهيئة الأمامية لنهر رافي" لتطوير "أحدث مدينة" في شمال لاهور، كما أن حكومة المقاطعة ستعمد لإصدار قانون لإنشاء تلك الهيئة برئاسة رئيس الوزراء.

من المعتزم أن تطور الهيئة المستحدثة المدينة الجديدة التي سيكون لها دور في التغلب على مشكلات حركة المرور والمياه والازدحام بمدينة لاهور على مساحة تزيد عن 100,000 فدان. ومن المتوقع أن يستثمر القطاع الخاص في تطوير المدينة 5 تريليون روبية.

ويذكر أنه سيتم بناء بحيرة كبيرة وسدود مجانية في المدينة الجديدة.

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