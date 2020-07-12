محمد بن راشد يُصدر قراراً بتعيين أعضاء لجنة دبي للطاقة النوويّة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (6) لسنة 2020 بتعيين أعضاء لجنة دبي للطاقة النوويّة برئاسة معالي سعيد محمد أحمد الطاير، وعضوية: المهندس وليـــــد عـلــــــي ســــلمـــــان، نائباً للرئيس، والدكتور ريـــــاض محــمــــد بالهـــــول، والدكتور عبدالقـادر إبراهيــــم الخيــــاط، والدكتور علي محمــد شاهيـــــن أحمــــد، والمهندس يوسف أحمد عبد الدايم نصرالله.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز