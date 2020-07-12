تعرف على غرامة عدم صلاحیة إطارات المركبة أثناء السیر
دعت شرطة أبوظبي ضمن حملة "صيف مروري آمن “ إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية للمركبات والشاحنات بفحص الإطارات والتأكد من سلامتها واستبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها او وجود أي تشققات عليها او انتفاخ والحرص على استخدام الأصناف الجيدة و المطابقة للمواصفات لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها .
وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية أن الحملة تركز على الكشف عن سلامة إطارات المركبات وحث السائقين على تبديل اطارات مركباتهم المنتهية الصلاحية ، والتأكد من حالة الإطارات الجديدة قبل شراءها وعدم تأثرها بالرطوبة ودرجات الحرارة مما يؤدى الى عدم صلاحيتها .
و دعا سائقي الشاحنات إلى ضرورة تجنب المخالفات التي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة ، مثل: الحمولة الزائدة ، وعدم التجاوز بين المسارات مؤكدا أهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور بما يعزز سلامتهم على الطريق .
وشدد على ضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات وإتباع التعليمات الصحيحة بما يوفر سلامتهم ، وتشمل الإجراءات الوقائية ملائمة الإطار المستخدم وقياسه، ودرجة الحرارة التي يتحملها والحمولة المناسبة ، وسنة الصنع، والتأكد من ملائمة إطارات مركباتهم للرحلات الطويلة في حالات السائقين المسافرين براً.
وأشار إلى تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمنا ، واضاف أنه يتم تطبيق المخالفة وفق المادة 82 من قانون المرور (الغرامة 500 درھم و4 نقاط مروریة وحجز المركبة اسبوع لعدم صلاحیة إطارات المركبة أثناء السیر.