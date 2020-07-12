تعرف على غرامة عدم صلاحیة إطارات المركبة أثناء السیر

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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دعت شرطة أبوظبي ضمن حملة "صيف مروري آمن “ إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية للمركبات والشاحنات بفحص الإطارات  والتأكد من سلامتها واستبدالها  في حالة انتهاء صلاحيتها او وجود أي تشققات عليها  او انتفاخ والحرص على استخدام  الأصناف الجيدة و المطابقة للمواصفات لتجنب  الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها .

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية أن الحملة تركز  على  الكشف عن سلامة إطارات المركبات وحث  السائقين على تبديل اطارات مركباتهم المنتهية الصلاحية ، والتأكد من حالة الإطارات الجديدة قبل شراءها وعدم تأثرها بالرطوبة ودرجات الحرارة مما يؤدى الى عدم صلاحيتها .

و دعا سائقي الشاحنات إلى  ضرورة  تجنب  المخالفات التي  تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة ، مثل:  الحمولة الزائدة ، وعدم التجاوز بين المسارات مؤكدا أهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور بما يعزز  سلامتهم على الطريق .

وشدد على ضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات وإتباع التعليمات الصحيحة بما يوفر سلامتهم ، وتشمل الإجراءات الوقائية  ملائمة الإطار المستخدم وقياسه، ودرجة  الحرارة التي يتحملها والحمولة المناسبة ، وسنة الصنع، والتأكد  من ملائمة إطارات مركباتهم للرحلات الطويلة في حالات السائقين المسافرين براً.

وأشار إلى تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمنا ، واضاف أنه يتم تطبيق المخالفة وفق المادة 82 من قانون المرور (الغرامة 500 درھم و4 نقاط مروریة وحجز المركبة اسبوع لعدم صلاحیة إطارات المركبة أثناء السیر.

 

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