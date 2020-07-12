الإمارات تعبر تحديات المستقبل بحكومة الخمسين

المصدر: دبي ـ وام

بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدى معالي الوزراء في حكومة الإمارات الجديدة، أمس، اليمين الدستورية عن بُعد.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن الحكومة الجديدة، تعكس رؤية قائدها، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، لمواكبة التطورات، وتحقيق مزيد من التطور، وتسريع الإنجازات في مختلف المجالات.

ووجّه سموه كلمة للوزراء، عقب مراسم أداء اليمين، أكد فيها ضرورة مواصلة الجهود التطويرية لمختلف قطاعات الدولة، والتركيز على الأولويات الوطنية، والاستعداد المبكر والاستباقي لكافة التطورات.

وبمناسبة أداء الفريق الحكومي الجديد القسم، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن رؤية الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، تسير بخطى ثابتة، لتحقيق تطلعات مواطنيها، وأن تكون من أفضل دول العالم في مختلف القطاعات.

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