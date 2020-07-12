تفاعل رسمي وشعبي مع تغيير محمد بن راشد صور حساباته في مواقع التواصل

المصدر: دبي - البيان

شهد تغيير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لصورة حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي وتحويلها لـ«صورة خاصة بمسبار الأمل ومذيلة بعبارة العرب إلى المريخ» تفاعلاً كبيراً على موقع التواصل الاجتماعي؛ لما اعتبره ناشطون أهمية مميزة لهذا الحدث الذي بقي على إطلاقه 3 أيام وهو ما يعد إنجازاً عربياً فضائياً نادراً يرتقي بأحلام وطموحات الشباب العربي نحو السماء.

كما قام بتغيير صور الحسابات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما غيرت عدد من الوزارات والهيئات والإدارات الاتحادية والمحلية صور حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مسبار الأمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز