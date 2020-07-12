قائد شرطة عجمان يتفقد إدارة مكافحة المخدرات ومركز الحميدية

المصدر: (عجمان - البيان)

تفقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان إدارة مكافحة المخدرات ومركز شرطة الحميدية الشامل، في جولة تفتيشية افتراضية، عبر نظام الاتصال المرئي.

وبدأ القائد العام لشرطة عجمان الجولة التفتيشية الافتراضية بالاطلاع على سير العمل والإجراءات المتبعة في إدارة المخدرات وأساليب التعامل مع المتورطين في قضايا المخدرات، والجهود المبذولة لخفض نسبة هذه الجريمة. من جانب آخر تفقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان مركـز شرطة الحميدية الشامل خلال الجولة الافتراضية بحضور المقدم يحيـى خلف المطروشي رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل، وعدد من ضباط المركز اطلع خلالها على إنجازات أقسام المركز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز