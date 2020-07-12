استطلاع « البيان »: المبادرات التحفيزية تشجّع الشباب على التطوّع

المصدر: دبي- نورا الأمير

أظهر استطلاع «البيان» الأسبوعي حول تشجيع الشباب على الانخراط في التطوع ترجيح غالبية المشاركين لفكرة طرح مبادرات تحفيزية، تدفع الشباب للانخراط في مجال التطوع حيث أجمع 54 % من المشاركين عبر موقع «البيان» الإلكتروني على ضرورة تبني وطرح مبادرات نوعية قادرة على اجتذاب الفئات الشابة لمجالات التطوع المختلفة، فيما ذهب 46% إلى محور الوعي باعتباره ركيزة أساسية وضرورة ملحة لرفع أعداد المتطوعين.

وأيد 61% من المشاركين على «تويتر» فكرة تنفيذ مبادرات تحفيزية، مشيرين إلى أنها ستلعب دوراً كبيراً في رفع حجم المشاركة التطوعية، فيما أكد 39% من المشاركين ضرورة رفع سقف الوعي لدى الفئات الشابة بدور التطوع وأهميته كونه سلوكاً حضارياً وإنسانياً.

توعية

وقالت سحر العوبد رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للتطوع إن التوعية تلعب الدور الأهم في رفع أعداد المتطوعين من فئة الشباب، لأن الانخراط والرغبة في المشاركة يترسخان بفعل التوعية والتعريف بأهمية الدور الذي يقوم به المتطوع، بينما المبادرات يمكن المشاركة فيها لمرة وعدم معاودة الكرة، لذا فإن التوعية تسبق الإطار العملي وخوض التجربة ميدانياً.

وأكدت بدرية عبد الرحمن بن سلطان رئيسة قسم التطوع في هيئة الهلال الأحمر أن الطرق والأساليب متعددة لاجتذاب المتطوعين، لافتة إلى دورات ينفذها الهلال الأحمر بشكل مستمر، مستهدفاً طلبة المدارس والجامعات للتعريف بقيمه العمل التطوعي ودعوة الشباب والمؤسسات للتطوع، من خلال فريق الهلال للتدريب والتطوير، مشيرة إلى برامج تطوعية عدة تعمل مع مهنيين وطلاب من الجامعات والمدارس، حيث قسمت إلى ثلاث فئات وهي الهلال الطلابي، ويشمل طلاب المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، والهلال الجامعي ويتضمن طلاب الجامعات، علاوة على برنامج العمل التطوعي العام المفتوح لجميع الأفراد من سن 18 سنة إلى 60 عاماً والذي يشمل جميع أفراد المجتمع.

وأفادت أنهم يستقطبون الكوادر الشبابية مختلفة التخصصات باستخدام وسائل الإعلام المختلفة وأيضاً وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى وجود فريق متخصص بالتسويق الإلكتروني لنشر الإعلانات والمواد التوعوية والفيديوهات لأعمال المتطوعين، وبعمل مواد إعلانية لمبادرات تمت بالفعل لجذب المتطوعين وتحفيزهم. وأوضحت أن أزمة «كورونا» أظهرت وعياً هائلاً، وهو ما لمسوه من خلال إقبال الشباب للتطوع.

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