محمد بن زايد يعزّي حاكم الشارقة في وفاة أحمد بن سلطان القاسمي

المصدر: (الشارقة – البيان)

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التعازي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعرب فيه عن صادق عزائه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، الذي وافته المنية يوم الخميس في المملكة المتحدة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه صاحب السمو ولي عهد أبوظبي مع صاحب السمو حاكم الشارقة أمس، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

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