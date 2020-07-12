«الطرق» تتعاون مع شركتين ناشئتين في برنامج «مُسرّعات دبي المستقبل»

المصدر: دبي- وام

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مذكرتي تفاهم مع اثنتين من الشركات الناشئة المُشاركة في برنامج «مُسرّعات دبي المستقبل»- إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل- وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتسريع الابتكار في منظومة عمل وسائل النقل في دبي.وجرى اختيار شركتي «في آر كرافت ووركس» من المملكة المتحدة، و«سينسيبل 4» من فنلندا، من بين مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة المشاركة من جميع أنحاء العالم في «مُسرّعات دبي المستقبل»، لتطوير واختبار حلول جديدة لتحديات مستقبل النقل في الإمارة، ودعم جهود هيئة الطرق والمواصلات في تعزيز مكانة دبي وريادة دولة الإمارات في مجال توظيف أحدث التكنولوجيات المستقبلية لدعم منظومة النقل والتنقل.

وأكد سعيد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع تصميم ومسرعات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل أن برنامج «مسرعات دبي المستقبل» نجح بتطوير منظومته الابتكارية وتطبيق مفهوم الشراكة والعمل عن بعد بكفاءة وفعالية، ليتيح فرصة للجهات الحكومية في دبي، للتعاون مع أبرز وأنجح الشركات الناشئة حول العالم.

تعزيز النقل العام

وقالت موزة المري مديرة الإدارة التنفيذي لمكتب معالي المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات: «يُعتبر تطوير قطاع النقل الذكي ضرورة أساسية لنمو دبي وتطورها، وستسهم هذه المشاريع التجريبية ضمن برنامج مُسرّعات دبي المستقبل».

وأضافت «وقع اختيار هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شركة في آر كرافت ووركس «VRCraftworks» من المملكة المتحدة، لاستخدام حلولها المبتكرة في استكشاف الطرق».

وطورت شركة سينسيبل 4 «Sensible 4» الفنلندية مركبة «GACHA» أول حافلة نقل منتظمة ذاتية القيادة في العالم يمكن استخدامها في مختلف الظروف الجوية .

اطلاق إدارة الأصول

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي المرحلة التشغيلية من مشروع إدارة الأصول البرمجية، الذي يسهم بشكل أساسي في تطوير منظومة إدارة الأصول والممتلكات لديها لتشمل «الأصول البرمجية» بكامل تفاصيلها المالية.

وقال سعيد الرمسي مدير إدارة الأصول والممتلكات في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: إن البدء بتطبيق هذه المرحلة التشغيلية قد جاء ثمرة لمساعي الهيئة لرفع مستوى نضج إدارة الأصول البرمجية لديها، الذي بدأ منذ عامين بتحديد الفجوات الموجودة في هذه المنظومة، وتحديد خريطة طريق للتطوير. (دبي- وام)

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