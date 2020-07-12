«صندوق أميرة» ينفّذ مشاريع في 9 دول لعلاج مرضى السرطان

المصدر: الشارقة – البيان

أعلن صندوق أميرة، إحدى المبادرات الإنسانية التابعة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، التي أطلقتها حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس للجمعية، تخليداً للجهود الإنسانية الكبيرة للفقيدة أميرة بن كرم، عن تنفيذ حزمة من المشاريع الإنسانية بتكلفة بلغت 12.58 مليوناً، منها 11.18 مليون درهم، شملت 9 مشاريع في الأردن وموريتانيا وتنزانيا وأثيوبيا وشرق أفريقيا وفلسطين وساحل العاج، وباكستان، إلى جانب تخصيص 1.4 مليون درهم لعلاج مرضى السرطان داخل الدولة.

جهود

وقالت سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: «نتعاون مع كافة الشركاء والداعمين محلياً وعالمياً لتعزيز جهود التوعية بمرض السرطان ».

وأضافت: «يشكل (صندوق أميرة) ترجمةً واضحةً لرؤية الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حول أهمية توفير أدوات دعم وتمويل للمشاريع الصحية العالمية بشكل عام ولمكافحة مرض السرطان بشكل خاص وتخليداً لذكرى وعمل الفقيدة أميرة بن كرم».

دعم

وقدّم الصندوق دعماً مالياً لمرضى السرطان بلغ 734,500 درهم، خُصصت لـ«صندوق حُسن النية» التابع لمؤسسة الحسين للسرطان، الذي يغطي تكاليف العلاج الكاملة أو الجزئية لمرضى السرطان المحرومين من جميع الجنسيات، حيث نجح «صندوق حسن النية» منذ تأسيسه في العام 2003 في توفير العلاج لإنقاذ حياة 2320 من مرضى السرطان، واستهدف أحد المشاريع الذي بلغت تكلفته 85 ألف درهم توفير الدعم لجهود «جمعية موريتانيا ضد السرطان»، وكان المشروع الآخر في تنزانيا، حيث أسس وحدة عناية مركزة للأطفال وأخرى لحديثي الولادة، في حين كان أحد المشاريع في غزة، لدعم علاج الأطفال المصابين بالسرطان بتكلفة 300 ألف درهم.

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