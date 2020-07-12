تكريم الفرق الفائزة في حاضنة «معاً» الاجتماعية

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» عن تخريج الفرق العشرة الفائزة بالدورة الثانية من حاضنة «معاً» الاجتماعية، بهدف وضع التدابير والخطط الجديدة، لإيجاد حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية المرتبطة بموضوع تعزيز الصحة النفسية في إمارة أبوظبي.

وشغل موضوع تعزيز الصحة النفسية أولوية لدى هيئة «معاً»، بما يواكب استراتيجية الحكومة الرامية لتعزيز الصحة النفسية من أجل النهوض بأسلوب حياة صحي للمواطنين والمقيمين في أبوظبي، وذلك قبل انتشار الوباء واندلاع الأزمة الصحية العالمية، التي رافقتها تحديات صحية واقتصادية.

وتم إطلاق الدورة الثانية من حاضنة «معاً» الاجتماعية، بهدف دعم مجتمع أبوظبي في مواجهة تحديات الصحة النفسية، باعتبارها من التحديات الاجتماعية الملحة، التي تحتاج لتوفير حلول عصرية مبتكرة.

وأقيم حفل افتراضي، عبر جلسة بث مباشر لتكريم الفرق الفائزة، بعد إتمامها برنامجاً تدريبياً مدته 90 يوماً، احتفاء بجهود الهيئة المبذولة لإيجاد حلول مبتكرة في التغلب على التحديات الصحية والنهوض بنمط الحياة في المجتمع، واكتسبت الفرق خلال الفترة التدريبية المهارات الأساسية، لتحقيق ريادة الأعمال الاجتماعية ولتطوير أفكارهم وتحويلها لمشاريع مستدامة، تحقق رفاهية سكان إمارة أبوظبي.

حضر الحفل كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، والمهندس حمد الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي وكيل دائرة تنمية المجتمع وسلامة العميمي مدير عام هيئة «معاً».

وتخلل الحفل استعراض فيديو، قدمته إدارة هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، كونها بادرة لتهنئة الفرق الفائزة على إنجازاتهم، متمنية لهم مزيداً من النجاح، ليصبحوا رواد أعمال مميزين قادرين على إحداث نتائج إيجابية على نمط حياة أبناء مجتمع أبوظبي.

تطوير

تحرص الفرق الفائزة في الدورة الثانية من حاضنة «معاً» الاجتماعية على العمل لتطوير مشاريعهم الرامية إلى تعزيز الصحة النفسية في إمارة أبوظبي، بعد استيفاء المهارات والمؤهلات التجارية المطلوبة في سوق العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز