محمد بن راشد: حكومة الإمارات الأسرع استجابة للمتغيرات العالمية

المصدر: البيان إلإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حكومة الإمارات كانت الأسرع استجابة للمتغيرات العالمية الجديدة مشيراً إلى ان الأفضلية للأسرع في فهم المتغيرات واتخاذ القرارات. وتغيير الأولويات.

وقال سموه على حسابه في "تويتر" حضرت اليوم أداء القسم للوزراء الجدد في حكومة الإمارات.. مرحلة جديدة في حكومة الإمارات.. وفريق عمل نراهن عليه للعبور نحو خمسين عاماً جديدة في تاريخ دولتنا .

وأضاف "بدعم أخي محمد بن زايد حفظه الله حكومة الإمارات كانت الأسرع استجابة للمتغيرات العالمية الجديدة ... نحن في عالم الأفضلية فيه للأسرع في فهم المتغيرات .. واتخاذ القرارات .. وتغيير الأولويات.."

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