محمد بن زايد: مرحلة جديدة في مسيرة العمل الحكومي بقيادة محمد بن راشد

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات تعيش مرحلة جديدة من الحيوية والفاعلية في مسيرة العمل الحكومي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وكتب سموه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مرحلة جديدة من الحيوية والفاعلية في مسيرة العمل الحكومي بقيادة أخي الشيخ محمد بن راشد.. دولة الإمارات دائما سباقة في التعامل مع التحولات بفكر خلاق ورؤى مبدعة.. خالص الأمنيات بالتوفيق للفريق الحكومي الجديد الذي أدى القسم اليوم في مهمته الوطنية لخدمة الإمارات وشعبها".

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