الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تستأنف غداً خدماتها للمتعاملين
تستأنف الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية خدماتها للمتعاملين غدا مع استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديمها لضمان حسن سير العمل و جودة مستوى الخدمات المقدمة وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد.
ودعت الهيئة متعامليها متلقي خدماتها إلى المبادرة بتجديد بطاقات الهوية و الإقامات المنتهية من جميع المواطنين وأبناء مجلس التعاون والمقيمين المتواجدين في الدولة مؤكدة حرصها على المتعاملين و إلتزامها في تحقيق التباعد الاجتماعي.
وتبدأ الهيئة غدا تلقي طلبات التجديد المنتهية صلاحية الإقامات والبطاقات خلال شهري مارس وابريل .. أما المنتهية في مايو تبدأ قبول طلباتهم يوم 8 اغسطس .. فيما تستقبل طلبات الإقامات والبطاقات المنتهية في يونيو وخلال الفترة من الاول الى 11 يوليو خلال 10 سبتمبر وباقي الايام من الشهر نفسه غير مقيد بتاريخ محدد .
وترجو الهيئة من الجميع الاستفادة من الخدمات الذكية التي تقدمها والتجاوب والالتزام بالخطة الزمنية أعلاه لتحقيق متطلبات التباعد المكاني عبر جميع مراحل تقديم وتوفير الخدمة وتفاديا للوقوع في الغرامات الإدارية.