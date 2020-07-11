الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تستأنف غداً خدماتها للمتعاملين

المصدر: وام

تستأنف الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية خدماتها للمتعاملين غدا مع استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديمها لضمان حسن سير العمل و جودة مستوى الخدمات المقدمة وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد.

ودعت الهيئة متعامليها متلقي خدماتها إلى المبادرة بتجديد بطاقات الهوية و الإقامات المنتهية من جميع المواطنين وأبناء مجلس التعاون والمقيمين المتواجدين في الدولة مؤكدة حرصها على المتعاملين و إلتزامها في تحقيق التباعد الاجتماعي.

وتبدأ الهيئة غدا تلقي طلبات التجديد المنتهية صلاحية الإقامات والبطاقات خلال شهري مارس وابريل .. أما المنتهية في مايو تبدأ قبول طلباتهم يوم 8 اغسطس .. فيما تستقبل طلبات الإقامات والبطاقات المنتهية في يونيو وخلال الفترة من الاول الى 11 يوليو خلال 10 سبتمبر وباقي الايام من الشهر نفسه غير مقيد بتاريخ محدد .

وترجو الهيئة من الجميع الاستفادة من الخدمات الذكية التي تقدمها والتجاوب والالتزام بالخطة الزمنية أعلاه لتحقيق متطلبات التباعد المكاني عبر جميع مراحل تقديم وتوفير الخدمة وتفاديا للوقوع في الغرامات الإدارية.

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