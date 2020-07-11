"إصلاحية دبي" تحول 7 خدمات حضورية إلى ذكية خلال جائحة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية في شرطة دبي من تحويل 7 خدمات حضورية إلى خدمات ذكية خلال جائحة كوفيد 19 ليستفيد منها 2335 نزيلاً، وتهدف إلى تطبيق توجهات القيادة العليا في تبسيط الإجراءات، واستمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا، وعدم مراجعة الجمهور لمراكز تقديم الخدمة في المؤسسات العقابية حفاظا على سلامتهم والحد من انتشار الفيروس.

وتتمثل قائمة الخدمات الذكية: الزيارة عن بعد للنزلاء من خلال تطوير النظام واعتماد أفضل التقنيات، والتحقيق عن بعد وذلك باستمرارية العمل بالنظام بالتنسيق مع الشريك، والتقاضي عن بعد للنزلاء، والوكالات عن بعد (كاتب العدل) تتمثل في تحويل جميع الطلبات عبر الموقع الالكتروني، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر عن بعد، والعيادة الافتراضية التي تقوم على مقابلة النزيل للطبيب عن بعد، وطلب المنتجات الحرفية عبر عرض المنتجات في موقع نون.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على تبسيط وتسهيل الإجراءات على الجمهور على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع من خلال تحويل الخدمات إلى ذكية، بما يضمن إسعادهم وتوفير الأمان لهم تحقيقا للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، لافتاً إلى أن تحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتحول الذكي في كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين على مستوى حكومة دبي، يأتي في مقدمة استراتيجية شرطة دبي ونهجها على مستوى كافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأضاف المري أن المؤسسات العقابية والإصلاحية تعاملت باقتدار وحرفية أثناء أزمة كوفيد 19، بتحويلها 7 خدمات حضورية إلى ذكية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات وعدم توقفها، مشيدا بجهود العاملين في إصلاحية دبي لتحقيقهم هذا الإنجاز النوعي، وحرصهم على سلامة الجمهور الداخلي والخارجي.

وفي التفاصيل، أوضح العميد علي محمد الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية أن إصلاحية دبي، استطاعت تحويل معظم الخدمات من حضورية إلى ذكية وذلك لتطوير منظومة العمل أثناء وبعد كورونا وتداعياته، لافتاً إلى أنه أصبح بإمكان أي متعامل إنجاز خدمته على الموقع الإلكتروني، وعبر التطبيق الذكي.

وقال إن عدد المستفيدين من التحقيق عن بعد للنزلاء، بلغ 97 مستفيدا، والتقاضي عن بعد بلغ 94 مستفيدا، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة الوكالات عن بعد 14 شخصا، والزيارة عن بعد بلغت 410 أشخاص، والعيادة الافتراضية بلغت 1282 مستفيدا، وعدد المستفيدين من خدمة المنتجات الحرفية بلغ 81 مستفيدا، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر بلغ 357 مستفيدا.

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