"طرق دبي" تطلق المرحلة التشغيلية لإدارة أصولها البرمجية

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات المرحلة التشغيلية من مشروع إدارة الأصول البرمجية الذي يسهم بشكل أساسي في تطوير منظومة إدارة الأصول والممتلكات لديها، لتشمل الأصول البرمجية بكامل تفاصيلها المالية والتعاقدية، من خلال نظام تقني متخصص بهذا النطاق وكوادر ذات كفاءة عالية لإدارته.

وتفصيلاً، قال سعيد الرمسي، مدير إدارة الأصول والممتلكات في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: "إن البدء بتطبيق هذه المرحلة التشغيلية جاء ثمرة مساعي الهيئة لرفع مستوى نضج إدارة الأصول البرمجية لديها الذي بدأ منذ عامين بتحديد الفجوات الموجودة في هذه المنظومة وتحديد خارطة طريق للتطوير".

وأضاف الرمسي: "لقد حققت هذه المنظومة حتى الآن العديد من الفوائد، مثل الحوكمة والرقابة على مشتريات الهيئة من الأصول البرمجية والرخص التقنية ومستوى استغلالها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتحديداً (أيزو 19770 – مواصفة إدارة أصول تقنية المعلومات والبرمجيات)، إضافة إلى تحقيق وَفر مالي مستمر في نفقات الهيئة على الأصول البرمجية".

وأشار الرمسي إلى أن الهيئة منذ بدء العام الجاري 2020 حققت تميّزاً واضحاً في هذا المجال، بحيث رُشِّحَت من قِبل منظمة دولية هي (ITAM Review 2020) لتكون ضمن القائمة العالمية المرشحة لجائزة أفضل مشروع/فريق عمل والتنافس مع جهات عالمية، مؤكداً: "سنواصل العمل للحصول على مراكز متقدّمة ضمن المرشحين من جميع أنحاء العالم لنيل هذه الجائزة خلال السنوات المقبلة، وخاصة بعد تطبيق المرحلة التشغيلية من هذا المشروع".

وتابع: "تسعى إدارة الأصول والممتلكات في الهيئة إلى تبني أفضل الحلول التكنولوجية لإدارة أصولها وتحقيق الوفر المالي المطلوب بالتعاون مع شركاء مهمين داخل الهيئة كإدارة تقنية المعلومات وإدارة استراتيجية وحوكمة التقنيات من قطاع الدعم التقني المؤسسي، ولقد حققنا بالفعل مستوى راقياً في التخطيط والحوكمة والتنفيذ."

وأكّد مدير إدارة الأصول والممتلكات في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة مستمرة في توسيع مشروع إدارة الأصول البرمجية من خلال الاستعانة بأفضل التقنيات والبرمجيات المطورة عالمياً، ما يستدعي وجود منظومة إدارية وتقنية وبشرية متكاملة لتعمل بشكل متوازٍ وتحقق أفضل النتائج المطلوبة ضمن مجموعة مهمة وحيوية من الغايات الاستراتيجية للهيئة (الاستدامة المالية، استدامة الأصول، تميز هيئة الطرق والمواصلات).

الجدير بالذكر أن الهيئة كانت قد خطت خطوات واسعة وسجلت إنجازاً كبيراً على المستويين الإقليمي والدولي في تطبيق نظام إدارة الأصول البرمجية، ما كان له أثراً كبيراً على رفد مجالات التميز المختلفة بالهيئة بمجالات دعم متخصصة وجديدة وتتميز بها أيضاً، خاصة بحصولها على شهادات عالمية عام 2018 من جهات معتمدة عالمياً الرابطة الدولية لإدارة الأصول التقنية IAITAM لتصدرنا في تطوير الكفاءات والقدرات والعمليات في هذا المجال.

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