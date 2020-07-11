خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون حاكم عام كومنولث جزر البهاما

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى كورنيليوس الفن سميث الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كورنيليوس الفن سميث الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما.وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور أوبرت اليكساندر مينيس رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما.

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