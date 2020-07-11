حاكم الشارقة يؤدّي صلاة الجنازة على جثمان أحمد القاسمي

المصدر: الشارقة - وام

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، صلاة الجنازة على روح المغفور له الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية يوم أول أمس.

وأدى صلاة الجنازة، إلى جانب سموه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وأنجال الفقيد وعدد من الشيوخ. ووري جثمان الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي الثرى بعد الصلاة عليه في مقبرة الجبيل. ويتقبل أنجال الفقيد وأسرته التعازي لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم، في الفترتين الصباحية والمسائية وذلك عبر الاتصال الهاتفي «يفضل عبر إرسال رسالة نصية قصيرة» من خلال الأرقام التالية: للرجال 0505485594 - للنساء 0509224941.

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