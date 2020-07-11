«إسلامية دبي» تشيد بدور «إعمار» في دعم صندوق التضامن المجتمعي

المصدر: دبي - البيان

قدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي شهادة شكر وتقدير إلى شركة إعمار العقارية، وذلك نظيراً لجهود الشركة في نشر وتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية في ظل جائحة «كوفيد 19» وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، من خلال دعمها مبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد 19»، الذي أطلقته الدائرة شهر أبريل الماضي، فضلاً عن دعمها مختلف المبادرات المجتمعية في الإمارة.

وكرم الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، إلى جانبه أحمد درويش المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، محمد العبّار، بحضور أحمد ثاني المطروشي، عضو منتدب في إعمار، ومحمد مصبح ضاحي، مدير إدارة المؤسسات الخيرية، وعبد الله الخبي، مدير إدارة المشاريع الخيرية بالإنابة. وأكد أن التكريم جاء في إطار التلاحم والتعاون المجتمعي بين الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة وقطاع الأعمال، الذين برزت معادنهم خلال هذه الأزمة، حيث لعب القطاع الخاص دوراً أساسياً في دعم الصندوق وسط التحديات التي يمر بها العالم.

استجابة

أشاد الدكتور حمد الشيباني باستباقية إعمار في الاستجابة لتكون ضمن أوائل المساهمين في صندوق التضامن المجتمعي ضد (كوفيد 19)، فضلاً عن الامتثال للتوجيهات الصحية العامة عبر إغلاق وجهاتها التجارية والترفيهية خلال الفترة السابقة. وقال: شهدنا مثالاً يحتذى به في الالتزام بالعمل الإنساني والخيري من قبل إعمار .

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