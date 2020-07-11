المجلس البلدي في الحمرية يصون البيئة بإزالة العزب العشوائية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

نجح المجلس البلدي لمنطقة الحمرية بالتعاون مع الأهالي في إزالة العزب العشوائية بمنطقة الحمرية بنسبة تصل إلى 90% من العزب المخالفة للقوانين والأنظمة بعد أن بذلت لجان المجلس جهودها طوال الفترة الماضية من أعمال متواصلة لمباشرة أعمال الإزالة، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة وإتاحة تلك المساحات لمشاريع المخططات الحديثة، إضافة إلى العمل لمنع تشويه المنظر العام ووقف استغلال المساحات بشكل غير قانوني ليتم وبالتنسيق مع الأهالي مباشرة أعمال الإزالة، كما أن المجلس برئاسة حميد سيف بن سمحة الشامسي، رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، ومتابعة مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، يواصل العمل للوصول إلى نسبة 100% خلال الفترة المقبلة ومتابعة الخطط المرسومة في إطار الحملات الرامية لإزالة كافة المشوهات للمظهر العام، والتي تضر بالقاطنين والقضاء على الظواهر السلبية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وثمن حميد فايز عبد الرحمن الشامسي، نائب رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية رئيس لجنة العزب والثروة الحيوانية بالمجلس البلدي، جهود أعضاء المجلس ولجنة العزب والثروة الحيوانية، من خلال توزيعهم للعزب النظامية بالحمرية وفقاً للإجراءات التنظيمية ومتابعة وتنظيم شؤون العزب النظامية بالحمرية، والتقيد بقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2016م، الخاص بتنظيم شؤون العزب في إمارة الشارقة، علاوة على تلبية متطلبات مراجعي المجلس البلدي ومتابعة احتياجاتهم، مبيناً أنه تم الانتهاء من إزالة العزب العشوائية المخالفة بمنطقة الحمرية بنسبة (90%)، وذلك بالتعاون مع بلدية منطقة الحمرية وشركة الشارقة للبيئة «بيئة».

توعية

قال حميد الشامسي: إن تلك العزب تم إنشاؤها دون الحصول على موافقات مسبقة من قبل الجهات المختصة، وإن المجلس البلدي سيواصل مع بلدية منطقة الحمرية بتوعية أصحاب العزب العشوائية بضرورة الالتزام بالقوانين الصادرة عن الجهات المختصة، وتقديم شروحات وافية عن الأضرار البيئية التي تنجم عن إقامة العزب العشوائية.

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