محمد بن راشد يعتمد «مسبار الأمل» أيقونة لحسابيه في «تويتر» و«إنستغرام»

المصدر: دبي- البيان

تزامناً مع اقتراب الموعد النهائي لانطلاق أمل الإمارات لاستكشاف الكوكب الأحمر، استبدل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وللمرة الأولى منذ إنشاء الحساب قبل 11 عاماً صورة حسابه الشخصي عبر «تويتر» و«إنستغرام»، شعار«مسبار الأمل» حيث يترقب العالم هذا الحدث التاريخي.

كما قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بتغيير أيقونة حسابه الرسمي في «تويتر» و«إنستغرام» إلى مسبار الأمل .

وأولى الإعلام العالمي والعربي بكل ألوانه المقروءة والمرئية، اهتماماً كبيراً ومتصاعداً بمهمة مسبار الأمل لاستكشاف المريخ وذلك مع اقتراب انطلاقه في 15 يوليو المقبل، فيما تتسارع الأخبار حالياً عن استعداداته الأخيرة والتي يراقبها العالم والمهتمون والمتخصصون بعلوم الفضاء، نظراً لكونه المهمة الأول التي ستوفر معلومات جديدة على مدار الساعة تكسف أسرار الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.وباقٍ 4 أيام وتحديداً في 15 الجاري على إطلاق «مسبار الأمل» في مهمته التاريخية من المحطة الفضائية بجزيرة تانيغاشيما في اليابان، وذلك تنفيذاً للمخطط له ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، الذي يسير وفقاً للجدول الزمني المعتمد على الرغم من التحديات الناجمة عن تفشي وباء «كورونا» المستجد (كوفيد 19) في العالم.

ويأتي الإعلان رسمياً عن بدء العد التنازلي لإطلاق «مسبار الأمل» إلى المريخ، بالتزامن مع الجهود الدؤوبة التي يقوم بها فريق العمل المتواجد حالياً في المحطة الفضائية باليابان لتجهيز المسبار للانطلاق، كما يأتي هذا الإعلان بعد إنجاز عمليات نقل المسبار من دبي إلى اليابان في رحلة امتدت لأكثر من 83 ساعة براً وجواً وبحراً، وتم فيها التغلب على كل التحديات الراهنة الناجمة عن تفشي وباء (كوفيد 19) عالمياً.

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