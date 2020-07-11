بلدية دبي تطلق خدمة لقاء المسؤولين عن بُعد

المصدر: دبي - وائل نعيم

أطلقت بلدية دبي أخيراً خدمة لقاء المسؤولين عن بُعد، في صالة إسعاد المتعاملين، وجار العمل على تطبيق المبادرة في جميع مراكز تقديم الخدمة (مركز الطوار – المنارة – الكفاف – حتا).

وأوضحت البلدية أن خدمة لقاء المسؤولين عن بُعد عبر الأجهزة الذكية المخصصة لاستقبال المتعاملين تترجم مدى أهمية رفع نسبة إسعاد متعاملي بلدية دبي، حيث إن المتعامل باستطاعته مقابلة جميع المسؤولين في الدائرة.

وأضافت: حققت الخدمة أهدافاً عدة، منها المحافظة على الصحة والسلامة العامة لدى الجميع، فضلاً عن هدفها الرئيسي وهو مقابلة المسؤولين بشكل حضاري وآمن.

إقبال لافت

ولاقت الخدمة الجديدة منذ إطلاقها إقبالاً جيداً من قبل المتعاملين مستخدمي الأجهزة الذكية الذين يودون مقابلة المسؤولين في بلدية دبي، وتلقت البلدية رسائل شكر لتسهيل مقابلتهم مع المعنيين، علماً أن بداية التطبيق كانت في المبنى الرئيسي، لضمان سياسة الباب المفتوح، وكل متعامل تتاح له مقابلة المسؤول بما يضمن سلامة المتعامل والموظفين باستخدام أحدث الوسائل الذكية.

وتحرص بلدية دبي على تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع ومتعامليها ووفرت لهم قنوات متعددة لتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم بما يترجم توجهات حكومة دبي في تحقيق سعادة الإنسان، وتعزيز جودة الحياة في كل المجالات.

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