طقس اليوم حارّ غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً نهاراً وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب على بعض المناطق الجنوبية قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز أن الريـاح جنوبية شرقية - شمالية شرقية 20 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:07 والمد الثاني عند 04:48 والجزر الأول عند الساعة 11:04 والجزر الثاني عند الساعة 23:07.. في بحر عُمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز