«مسار خدمات المواطنين» يناقش وتيرة الإنجاز في المبادرات

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المفوض العام لمسار خدمات المواطنين في مجلس دبي، الاجتماع الدوري لمتابعة مبادرات مسار خدمات المواطنين، والذي يأتي ضمن اجتماعات المسار، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أمر بها سموه ضمن قرارات تشكيل مجلس دبي مع بداية العام الجديد، وذلك بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وباقي أعضاء فريق مسار خدمات المواطنين، حيث ناقش الاجتماع خطة العمل والمبادرات المنبثقة عن المسار، وعدداً من الأفكار والحلول المتكاملة التي من شأنها دفع وتيرة العمل على مختلف مبادرات المسار.

مستجدات

واستعرض الرائد الدكتور راشد الغافري، المنسق العام لمسار خدمات المواطنين، آخر المستجدات في مبادرات خدمات مسار المواطنين ونسبة الإنجاز فيها، كما استعرض آخر المستجدات في خطة المائة يوم للمسار، بالإضافة إلى قرارات التنسيق مع أمانة مجلس دبي.

وفي ختام الاجتماع أكد معالي الفريق المري أهمية العمل ضمن فريق واحد من الجهات المعنية في خدمة المواطنين، وطرح الأفكار والاقتراحات اللازمة لتحقيق أهداف المسار في إيصال خدمات ذات جودة متميزة وفق أعلى المعايير العالمية.

رفاهية

وأوضح معاليه أنهم يعملون وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين، مستشهداً بقول سموه: «إن راحة المواطن واستقراره وسعادة أسرته ورخاءها أولويات تمثل المحرك الأول لجهود الحكومة مع سعيها الدائم لتوفير كافة مقومات الحياة الهانئة والكريمة لكافة أفراد المجتمع بينما يشكل توفير المسكن الملائم أحد أهم الأولويات نظراً لكونه يشكل الركيزة الأساسية في استقرار الأسرة وأمنها الاجتماعي».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز