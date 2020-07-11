856 طالباً وطالبة ضمن برامج شرطة دبي الصيفية

المصدر: دبي - البيان

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات أسبقيتها في توظيف التكنولوجيا عبر تحويل الدورات الصيفية الطلابية بالكامل من الشكل التقليدي إلى منصة تفاعلية متكاملة جاذبة للطلبة بمختلف الأعمار والفئات والجنسيات، وذلك من خلال تقنية البث المرئي على منصة (زووم).

وبلغ عدد الطلبة المُسجلين بالدورة حتى الأسبوع الأول فقط 856 طالباً وطالبة، بواقع 611 من الذكور و254 من الإناث، كما أظهرت برامج الدورة تفاعلاً كبيراً من الطلبة وحرصهم على الاستفادة من محتواها البدني والمعرفي، فقد حظي البرنامج الرياضي على النسبة الأكبر من الحضور والتفاعل والمشاهدة، بتسجيله 575 مُشاهداً، يليه البرنامج العسكري بتسجيل 538 مُشاهداً، ثم برنامج الروبوتات Hemaya English Hub الذي يُطرح لأول مرة بـ 497 مُشاهداً.

وأثنى العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال جولته التفقدية لقاعة البث «قاعة الشهيد الملازم محمد عبدالله مراد» في الإدارة العامة، بحضور العقيد عبدالرحمن شرف المعمري نائب مدير مركز حماية الدولي لمكافحة المخدرات، على فريق عمل الدورات العسكرية والرياضية وكذلك المُحاضرين، معرباً عن سعادته بالحضور الطلابي الذي فاق التوقعات بحكم التحديات الراهنة وآليات تنفيذ البرنامج الصيفي بتقنية البث عن بعد هذا العام، ومؤكداً بأن شرطة دبي كانت سباقة في تحويل مقدراتها التكنولوجية لخدمة الطلبة ومواكبة تطلعاتهم واحتياجاتهم، مشيراً إلى أن فريق عمل فعاليات الدورة البرامجية الصيفية الطلابية التي ينفذها مركز حماية الدولي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالشراكة ومجلس دبي الرياضي تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، ما هو إلا حلقة ضمن سلسلة حلقات تهدف شرطة دبي من خلالها لحماية الشباب والنشء من أخطر عاملين يؤديان للوقوع في براثن المخدرات، وهما وقت الفراغ والصحبة السَيئة.

تسجيل

وقال العميد عيد محمد ثاني بأن القائمين على البرنامج الصيفي أبقوا باب التسجيل مفتوحاً طوال أيام الدورة والتي تمتد حتى 28 يوليو الجاري، حيث تم تخصيص موقع حماية الإلكتروني

https:/‏‏/‏‏hemaya.ae/‏‏ar/‏‏students

للدخول والتسجيل بالدورة، ما يمكّن أكبر شريحة ممكنة من الشباب للتسجيل والاستفادة من محتوى البرامج.

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تضمنت الدورة لهذا العام 4 برامج هي: البرنامج العسكري ويحتوي على التحية العسكرية، الدوران، المسير البطيئ والعادي والموسيقى العسكرية، أما البرنامج الرياضي فيتضمن الجوجيستو وتحدي الجري الافتراضي، والطالب الحديدي، أما برنامج ضابط المستقبل فيتضمن الدوريات الأمنية.

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