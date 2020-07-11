فيديو حقيقي.. «مستهتر» يفاجئ السائقين بتصرف خطير

المصدر: أبوظبي - البيان

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم - أبوظبي فيديو حقيقياً لشخص قام بعبور الطريق بشكل مفاجئ وغير متوقع من مكان غير مخصص لعبور المشاة مسبباً ارتباكاً شديداً للسائقين ومعرّضاً حياته لخطر جسيم.

وحثت السائقين على الانتباه لحركة عبور المشاة على الطرق والالتزام بخفض السرعات، مؤكدة أن أمن وسلامة المشاة يُعد مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق. ودعت المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم واستخدام الجسور والأنفاق والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات.

ولفتت إلى اهتمامها بمواصلة جهود التوعية للسائقين ومستخدمي الطريق عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصاتها للتواصل الاجتماعي.

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