مجلس أصحاب الهمم يناقش خطة عمل النصف الثاني للعام الجاري

المصدر: دبي - البيان

ترأس سيف جمعة الفلاسي، رئيس مجلس أصحاب الهمم بشرطة دبي، اجتماعاً عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحضور المقدم الدكتور سعود الرميثي، الرئيس السابق للمجلس، وبقية الأعضاء من كل الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وناقش الاجتماع ما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام 2020، إلى جانب خطة المجلس للفترة المقبلة، كما تم استعراض أبرز الإنجازات والأنشطة والفعاليات التي عقدها خلال جائحة كورونا، والوقوف على أهم التحديات خلال فترة العمل عن بعد، والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم سواء للجمهور الداخلي أو الخارجي.

اتجاهات

وأكد الفلاسي أن المجلس وانطلاقاً من استراتيجيته للأعوام 2016-2021، والتي تتوافق مع استراتيجية شرطة دبي 2016-2021، يواصل العمل في اتجاهات عدة بما يضمن تحقيق هدفيه الرئيسيين، وهما دمج وتمكين أصحاب الهمم بطرق ابتكارية رائدة، وتقديم خدمات متميزة وذكية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى ما تشتمل عليه استراتيجية المجلس من 5 برامج تتمثل في الإدماج، والحماية، والاستدامة، ومهاراتي، والخدمات الذكية، ويندرج تحت هذه البرامج العديد من المبادرات التي تتميز بالتنوع والشمولية في التطبيق لتمكين أصحاب الهمم من موظفي شرطة دبي وأبنائهم ومتعاملي شرطة دبي أيضاً باختلاف فئاتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز