شرطة الشارقة تكرّم 5 نزيلات

المصدر: الشارقة - البيان

قدم العميد أحمد عبد العزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، الدروع وشهادات التقدير، إضافة لمكافأة مالية لـدى تكريمه لـ 5 من نزيلات المؤسسة بعد مشاركتهن بجائزة «الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان» للقرآن الكريم في نسختها الثامنة، والتي نظمتها مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان للأعمال الإنسانية والخيرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بحضور المقدم عبدالله خلفان الغزال رئيس قسم الإصلاح والتأهيل بالمؤسسة، وعدد من ضباط الاختصاص بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وشرطة الشارقة.

وقد حصلت ثلاث من النزيلات المكرمات على المركز الأول في مسابقات حفظ جزء، وجزأين، وأربعة أجزاء من القرآن مع التجويد، وجاءت اثنتان منهن في المركز الثاني بحفظ جزء و3 أجزاء.

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