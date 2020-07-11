«عونك يا وطن» يدعم الإجراءات الاحترازية بمبادرات توعوية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أكد الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس فريق «عونك يا وطن» التطوعي، التزام الفريق التام بتوجيهات القيادة الرشيدة، وذلك دعماً للإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة في ضرورة التباعد الاجتماعي في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وحرص أعضاء الفريق بتوجيهات الشيخ الدكتور بن حم على إطلاق باقة من المبادرات والفعاليات التوعوية التعليمية والثقافية والتفاعلية «عن بعد» إيماناً بأهمية الاستمرار بالعطاء ومضاعفة العمل في وقت الأزمات.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري لـ «البيان»: «نظم الفريق مؤخراً وتزامناً مع إطلاق وزارة الثقافة وتنمية المعرفة البرنامج الوطني لدعم المبدعين، سلسلة من المبادرات والمسابقات الثقافية والمعرفية عن بُعد بهدف دعم المثقفين والكتاب والمساهمة في نشر التوعية المعرفية في مجالات عدة. لا سيما وأن مثل هذه المبادرات تحقق قيمة مضافة للجهود المبذولة لدعم المبدعين والمبتكرين ومساندتهم على تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة الراهنة، والتأكيد على أهمية دور كافة أطياف المجتمع في دفع عملية التطوير الثقافي والمعرفي التي تأتي في مقدمة ركائز التنمية الشاملة للدولة، وليس هذا فحسب، إذ إن مبادرات وأنشطة وبرامج فريق عونك يا وطن التطوعي التي أقيمت عن بعد، أسهمت بتحقيق الكثير من المخرجات الإيجابية».

كما ثمن بن حم الجهود المبذولة من أعضاء فريق عونك يا وطن التطوعي والتي تتماشى من توجيهات القيادة الرشيدة وشدد على ضرورة التزام بالإجراءات الاحترازية المعمول، والعمل على استغلال جميع الموارد المتاحة في دعم جهود القيادة الحكيمة الرامية إلى الخروج من هذه الفترة منتصرين. مؤكدا أن الدولة قادرة وبامتياز على احتواء الظروف الحالية التي تبرهن على جدارتها وكفاءتها بكسب جميع التحديات.

وأوضحت سلام القاسم، منسق فريق عونك يا وطن التطوعي أن الفريق برعاية ودعم الشيخ الدكتور بن حم بادر بتقديم سلسلة من المحاضرات وورش العمل المتنوعة عن بُعد، وذلك بالتعاون مع العديد من الجامعات في دولة الإمارات، حيث شارك فيها مختصين في قطاعات عديدة صحية واقتصادية وثقافية.

وقالت: «إن الفعاليات تم عرضها بطريقة البث المباشر على حسابات وشبكات التواصل الاجتماعي الخاص بالفريق، وبلغ عدد المشاركين في مختلف الفعاليات قرابة 5500 متطوع، وتم إصدار 3890 شهادة مشاركة وتفاعل، كما تم توزيع العديد من الجوائز القيمة للفائزين». ولفتت إلى أن مبادرات الفريق تنوعت في البرامج التي طرحتها لتشمل جميع شرائح المجتمع.

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