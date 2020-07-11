70 عملية إنقاذ نفذها فريق الإمارات التطوعي خلال 6 أشهر في العين

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

نفذ فريق إنقاذ الإمارات التطوعي في العين العديد من المهام الصعبة مثل تقديم العون والدعم للمتعطلين على الطرق، والبحث الجوي الشراعي، وعمليات الغوص والإنقاذ والانتشال، كما شارك مؤخراً مع كوادر خط الدفاع الأول في برنامج التعقيم الوطني.

وقال علي محمد الشمري مؤسس الفريق: «نجح أعضاء الفريق في تنفيذ 70 عملية إنقاذ خلال 6 أشهر من هذا العام في منطقة العين، وتراوحت بين حالات متضررة في فترة سقوط الأمطار لاسيما العالقين بمركباتهم في الوديان والوحل، وأولئك الذين تعطلت مركباتهم ميكانيكياً أيضاً، وأخرى علقت في مناطق البر، فالخبرة والجاهزية والتدريب مكن أعضاء الفريق من التدخل المناسب والسريع واحتواء الموقف، والتعامل مع مختلف الحالات».

وأضاف: «إن الفريق يقوم بمهمات تختص بالإنقاذ البري حيث تتم مساعدة المتعطلين على الطريق وفي الطرقات الوعرة ولديهم متخصصون في الإنقاذ البري وفيما يتعلق بعمليات البحث والانتشال فإن غواصي فريق إنقاذ الإمارات مؤهلون لعمليات البحث والانتشال من أعماق البحار والقيام بالبحث الجوي عن المفقودين بواسطة الطيران الشراعي».

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