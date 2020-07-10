حاكم الشارقة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان أحمد بن سلطان القاسمي

المصدر: وام

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، اليوم "الجمعة "، صلاة الجنازة على روح المغفور له سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية يوم أمس "الخميس".

وأدى صلاة الجنازة، إلى جانب سموه.. سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وأنجال الفقيد وعدد من الشيوخ.

ووري جثمان الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي الثرى بعد الصلاة عليه في مقبرة الجبيل.

ويتقبل أنجال الفقيد وأسرته التعازي لمدة ثلاثة أيام إبتداء من يوم غد السبت 20 ذو القعدة 1441 هجرية الموافق 11 يوليو 2020 ميلادية، في الفترتين الصباحية والمسائية وذلك عبر الاتصال الهاتفي " يفضل عبر إرسال رسالة نصية قصيرة" من خلال الأرقام التالية..

- للرجال 0505485594 .

- للنساء 0509224941 .



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