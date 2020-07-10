طقس الإمارات غداً حار نهاراً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب على بعض المناطق الجنوبية قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز في -بيانه اليومي- أن الريـاح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:07، والمد الثاني عند 04:48، والجزر الأول عند الساعة 11:04، والجزر الثاني عند الساعة 23:07.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:51، والمد الثاني عند الساعة 02:03، والجزر الاول عند الساعة 20:40، والجزر الثاني عند الساعة 07:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 31 80 25

دبي 44 33 70 20

الشارقة 45 31 75 20

عجمان 42 32 80 25

أم القيوين 43 32 75 25

رأس الخيمة 42 31 80 20

الفجيرة 40 33 80 25

العين 47 33 60 15

ليوا 49 27 80 10

الرويس 44 29 85 35

السلع 46 30 80 30

دلما 42 31 85 35

طنب الكبرى 41 32 85 40

طنب الصغرى 41 32 80 40

أبو موسى 41 32 80 40.

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