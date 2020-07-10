بالفيديو .. "مشاة مستهترون" يفاجئون السائقين بتصرف خطير

المصدر: البيان الإلكتروني

بثت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم – أبوظبي، فيديو حقيقياً لشخص عبر الطريق بشكل مفاجئ وغير متوقع من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مسبباً ارتباكاً شديداً للسائقين، ومعرضاً حياته لخطر جسيم.

وحثت السائقين على الانتباه لحركة عبور المشاة على الطرق والالتزام بخفض السرعات، مؤكدةً أن أمن المشاة وسلامتهم يُعدّان مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق.

ودعت المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم، واستخدام الجسور والأنفاق، والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات.

ولفتت إلى اهتمامها بمواصلة جهود التوعية للسائقين ومستخدمي الطريق عبر مختلف وسائل الاعلام ومنصاتها للتواصل الاجتماعي.

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