منصور بن محمد: رؤية محمد بن راشد الاستباقية عززت جاهزية دبي لمواجهة التحديات

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى التعزيز المستمر لجاهزية الإمارة لمواجهة التحديات، كان لها بالغ الأثر لمواجهة جائحة «كوفيد 19»، والحد من تأثيراتها وتداعياتها السلبية في مختلف النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية، منوهاً سموه بجهود فرق العمل، وعلى رأسها الفرق الطبية.جاء ذلك، خلال زيارة سموه، لمستشفى دبي الميداني، مع اختتام أعماله، وتمكنه من إتمام المهام المنوطة به على أكمل وجه.

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ــــ منصور بن محمد: رؤية محمد بن راشد الاستباقية عزّزت جاهزية دبي لمواجهة التحديات

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