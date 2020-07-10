حمدان وسيف بن زايد ينعيان الفقيد

المصدر: دبي - البيان

نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية أمس، مقدمين التعازي إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «رحم الله الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي وأسكنه فسيح جناته، خالص العزاء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأسرة آل القواسم الكرام، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»:«بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، راجين الله أن يشمله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان».

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