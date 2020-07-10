مكتوم بن محمد: نعزي الإمارات

المصدر: دبي - البيان

نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية أمس، معزياً صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر» أمس: «نعزي دولة الإمارات حكومة وشعباً ونعزي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة اليوم، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمده برحمته ويحسن مثواه ويجعله في فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون».

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