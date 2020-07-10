حمدان بن محمد يعزي حاكم الشارقة

المصدر: دبي - البيان

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية أمس، معزياً صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»: «خالص التعازي وصادق المواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، بوفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.. نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

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