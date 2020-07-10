2843 مخالفة بيئية منذ بداية العام الجاري في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

كشف المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن تسجيل خدمة «راقب»، المعنية برصد المخالفات البيئية في الإمارة، 2843 مخالفة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجل مفتشو الخدمة خلال الربع الأول، 2477 مخالفة، فيما تراجعت عدد المخالفات المسجلة خلال الربع الثاني إلى 366 مخالفة.

وأشار إلى أن ارتفاع الوعي المجتمعي، بالحفاظ على المواقع الطبيعية والسياحية في رأس الخيمة، ساهم في تراجع المخالفات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2020، بنسبة 60.9%، مقارنة بالنسبة للنصف الأول من عام 2019، الذي سجل 7270 مخالفة بيئية، بالإضافة لدور خدمة «راقب» في نشر الوعي بين مرتادي تلك المناطق، إلى جانب دورها في التصدي للمخالفات، وتوقيع الغرامة في حال الإصرار على ارتكاب المخالفة.

وأكد الحمادي، عدم تهاون مفتشي الخدمة مع تلك السلوكيات، التي يقوم بها المخالفون للقوانين البيئية، حيث شددت الدائرة إجراءاتها، ضمن برنامج شامل، لتوفير الرقابة على المواقع السياحية والشاطئية، عبر 46 دورية على مدار الساعة، وخاصة قمة جبل جيس، التي تستقطب الزوار على مدار العام، بالإضافة للشواطئ البحرية المفتوحة خلال الفترة المسائية، التي تشهد إقبالاً كبيراً من العائلات خلال العطلة الصيفية، بهدف منع التجاوزات للمظهر العام، والحفاظ على البيئة.

لائحة

وأشار إلى أن خدمة «راقب» التابعة للدائرة، سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري 2477 مخالفة، تصدرها البند رقم (1) في لائحة المخالفات، والذي ينص على مخالفة إلقاء أو وضع أو ترك المخلفات والفضلات في الميادين العامة، بمجموع 1315 مخالفة، يليه البند رقم (8) لإلقاء الأوراق والمهملات وأعقاب السجائر في الطرق والميادين من السيارة، بمجموع 388 مخالفة، لافتاً إلى أن أكثر المخالفات المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري، تركزت في منطقة جبل جيس، ويليها المعمورة والمعيريض والنخيل، حيث يتم توزيع دوريات راقب، حسب التقسيم الجغرافي للإمارة، على 7 مناطق، وتشمل كافة مناطق رأس الخيمة، ويتم تكثيف التوعية في الفترة الحالية على الشواطئ العامة، مع بدء إجازة الصيف.

وأوضح الحمادي، أن الدائرة اعتمدت المفتش الذكي لخدمة «راقب» البيئية، باستخدام الأجهزة اللوحية، كبديل عن المخالفات الورقية، والتي ساهمت في تقليل الوقت، لتنبيه المخالفين بتسجيل المخالفة الموقعة ضدهم في نفس الموقع، عبر رسالة نصية على الهاتف الخاص به، مناشداً أفراد المجتمع بالحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي، بالإبلاغ عن السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الأشخاص، عبر الخط الساخن والمجاني للدائرة (8008118)، كما خصصت الدائرة، التطبيق الذكي «كلنا راقب»، والخاص بأفراد المجتمع، للقيام بدورهم المجتمعي في رصد التجاوزات، وتسجيلها عبر النظام الإلكتروني، الذي يشمل تحديد موقع المخالفة وتوقيتها.

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