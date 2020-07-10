محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام ينعون أحمد القاسمي

المصدر: دبي - البيان ووام

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية أمس في المملكة المتحدة، وقدم سموهما التعازي إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «تعازينا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ولشعب الإمارات في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي طيب الله ثراه.. عظم الله أجركم.. وأحسن عزاءكم.. وألهمكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «رحم الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.. خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وأبناء الفقيد وأسرته.. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويتقبله مع الأبرار ويلهم أهله وذويه وجميع أسرة آل القواسم الكرام جميل الصبر والسلوان».

بيان

ونعت وزارة شؤون الرئاسة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، وفيما يلي نص البيان الصادر عن الوزارة: بسم الله الرحمن الرحيم.. (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي وزارة شؤون الرئاسة المغفور له سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، داعية الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.كما نعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، وفيما يلي نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية، أمس الخميس 17 ذو القعدة 1441 هجرية الموافق 9 يوليو 2020 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى أهل الفقيد وذويه، وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه.

وسيتم تقبل التعازي في الفقيد طوال فترة العزاء عبر الاتصال الهاتفي من خلال أرقام سوف يتم تحديدها والإعلان عنها لاحقاً.

تعازٍ

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي. وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأنجال الفقيد وذويه وعموم آل القاسمي الكرام سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وأنجال الفقيد وذويه وآل القاسمي الكرام الصبر والسلوان و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة عجمان لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه.

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.

وتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة وإلى أهل الفقيد وآل القاسمي الكرام سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون».

مواساة

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.

وتقدم ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وإلى أنجال الفقيد وعموم القواسم الكرام، داعياً العلي القدير أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام في إمارة أم القيوين لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.

وتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأهل الفقيد، وذويه وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة رأس الخيمة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه.

برقية

بعث سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام بوفاة المغفور له سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة. وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان (إنا لله وإنا إليه راجعون). (أبوظبي - وام)

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