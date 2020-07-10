أطباء: «فخر الوطن» يعزز مسيرة العطاء والتمي

المصدر: متابعة – أسامة أحمد، عصام الدين عوض، أحمد أبو الفتوح

أكد أطباء ومسؤولون في القطاع الطبي، أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بشأن إنشاء مكتب «فخر الوطن»، ‏برئاسة ‏صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسام جديد، يضاف إلى صدور العاملين في خط الدفاع الأول، ويحفز جهودهم في التصدي لأي تحديات قد تطرأ، لافتين إلى أن الخطوة تسهم في تعزيز مسيرة العطاء والتميز لخدمة الوطن.



وقالت الدكتورة صفية الخاجة مدير مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال: إن إنشاء مكتب (فخر الوطن)، هو خير تكريم لكافة العاملين في الخطوط الأمامية، الذين عملوا على التصدي لجائحة «كورونا»، غير آبهين بمخاطر العدوى، همهم الأول القضاء على (كوفيد 19)، والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين – خصوصاً – الكادر الطبي، مبينة أن المرسوم يحوي مدلولات عظيمة، تبرهن على أن علاقة القيادة الرشيدة في الإمارات بالشعب، علاقة استثنائية، تزخر بالعديد من الأدلة والشواهد البليغة، على أن الإنسان الإماراتي، هو ثروة الوطن الأغلى.



وأعربت عن فخرها وسعادتها لإطلاق المبادرة الرائدة والمتفردة، لتقدير جهود العاملين في الخطوط الأمامية في الأزمات، والتي أثلجت صدورهم، كما سوف تمنحهم دافعاً وحافزاً لمواصلة رحلة العطاء بسخاء.



جهود



وأوضح صقر المعلا نائب مدير مستشفى القاسمي، استشاري جراحة التجميل، رئيس قسم التجميل، أن الجهود الاستثنائية للقيادة الرشيدة في التعامل مع أزمة «كورونا»، نابع من القيم والعادات الأصيلة، فكان لتلك الكلمات المأثورة لقيادتنا الرشيدة، التي سيخلدها التاريخ، أثر عظيم راسخ في نفوس كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، بل تعدى أثرها، وأصبحت مضرباً للأمثال عند العديد من شعوب العالم، وبيّن أن (فخر الوطن)، سوف يشجع العاملين في الخطوط الأمامية، لبذل المزيد من الجهود للتصدي لأي أزمات أو كوارث قد تحدث، كما أن الجهود الجبارة التي قامت بها الدولة، ساهمت، بلا شك، في إيجاد حالة من الاطمئنان في المجتمع الإماراتي.



وذكر الدكتور عادل عبد الله الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، مدير برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع، رئيس جمعية أطباء الإمارات، المدير التنفيذي لمستشفى الإمارات الميداني المتنقل التطوعي، أن المبادرة تقدير لجهود المشاركين في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات.



وأكد الشامري أن دعم واهتمام القيادة الرشيدة المتواصل للعاملين في خط الدفاع الأول، ساهم في شحذ الهمم، وجعل العاملين يبذلون كل الجهود لرد الجميل إلى الوطن، الذي قدم إليهم الكثير، لافتاً إلى أن القطاع الطبي وجد رعاية ودعماً، ما جعل خط الدفاع الأول يعمل بروح معنوية عالية، للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد، لحماية صحة وسلامة المجتمع.



وقال: إن إنشاء مكتب فخر الوطن، وسام جديد يضاف إلى صدور العاملين في خط الدفاع الأول، ويزيد من حماسهم في خدمة تراب الوطن الغالي، وحافز كبير للأطباء والأطقم الطبية، في مضاعفة الجهود، وتعزيز مسيرة العمل بروح الفريق الواحد.



دعم



وأعربت الدكتورة منة إبراهيم محمد البدر متخصصة في مجال علوم الطب الحيوي، وضمن الأطباء المتطوعين في خط الدفاع الأمامي لمواجهة الجائحة، عن اعتزازها بالوجود ضمن الكادر الوطني، كمتطوعة، واكتسابها خبرة في ظل الأزمة، من أجل خدمة الوطن، والذود عنه، لحماية أفراد المجتمع، مؤكدة أن دعم القيادة الرشيدة المتواصل، عزز جهود العاملين في خط الدفاع الأول.



وأكدت أن إنشاء مكتب «فخر الوطن»، يأتي ضمن جهود القيادة الرشيدة في تعزيز مسيرة العطاء لجميع العاملين في الخطوط الأمامية، في حالات الطواري والأزمات، كما يعد حافزاً للجميع، لبذل مزيد من الجهد لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة، الرامية إلى جعل الإمارات دائماً في طليعة الدول في كافة المجالات، ومن ضمنها قطاع الصحة العامة.



تقدير



وأشار الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس الاتصال الحكومي والعلاقات الدولية بمستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة إلى أن إنشاء مكتب «فخر الوطن»، رسالة تقدير من قيادة عظيمة، تولي اهتماماً كبيراً لأبناء الوطن، وتشجعهم على مواصلة العطاء في مختلف الميادين، وخصوصاً التطوع في الخطوط الأمامية في الأزمات والطوارئ لحماية المجتمع، حيث تشكل مبادرة خلاقة، وبمثابة شهادة تقدير ووسام على صدور الكوادر الطبية، لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني.



وقال الدكتور يوسف الطير مدير مستشفى عبيد الله في رأس الخيمة: إن قيادتنا الرشيدة، جعلت الإمارات نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم، في مجال التقدم والرقي، وتقدير جهود أبناء الإمارات، ويأتي إنشاء مكتب «فخر الوطن»، وساماً على صدور كوادر الخطوط الأمامية، وتتويجاً لمسيرة الجهود التي قاموا بها في علمهم، كما يسهم في خلق جيل جديد من القيادات التطوعية الشابة، وتمكينهم من استمرارهم في خدمة المجتمع، ورد الجميل للوطن.

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