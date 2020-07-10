حمد العامري: رسالة تعزز قدرات ومواهب خطوط الدفاع الأولى

المصدر: أبوظبي - وام

أكد حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن إنشاء مكتب «فخر الوطن» ‏برئاسة ‏صاحب السمو ولي عهد أبوظبي بمثابة رسالة تقدير للأبطال في خطوط الدفاع الأولى، تعزز من قدراتهم ومواهبهم، وتشجعهم على بذل المزيد من التضحيات في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، كما تسهم في دعم أسرهم التي تتحمل غيابهم لأوقات طويلة في سبيل إنجاح جهود الدولة.

وقال العامري: منذ بداية الأزمة الصحية والقيادة الرشيدة لا تدخر جهداً في دعم فئات بذلت جهوداً محل تقدير وامتنان من الجميع، حيث تصدرت المشهد بالتزامن مع أزمة فيروس «كورونا» وواجهت ببسالة وشجاعة عدواً شرساً في صورة يزينها حب الوطن والإصرار على العطاء الإنساني، بهدف حماية أمن وسلامة كل من يحيا على أرض وطننا الغالي.

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