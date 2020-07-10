الإمارات وكوريا الجنوبية.. 40 عاماً من العلاقات الدبلوماسية

المصدر: أبوظبي - وام

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية بمرور 40 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تعود للعام 1980 الذي شهد تدشين سفارة جمهورية كوريا الجنوبية في أبوظبي.

ويرتبط البلدان بشراكة شملت مشاريع الطاقة النووية والاقتصاد والرعاية الصحية والثقافة والتعليم والإدارة الحكومية والفضاء والطاقة.

وترتكز العلاقات بين البلدين على دعم القيادتين في كلا البلدين وحرصهما على توثيق أواصر التعاون المشترك في المجالات كافة.

وعزز البلدان شراكتهما بالعديد من الزيارات واللقاءات الرسمية المتبادلة بين كبار القادة والمسؤولين، فيما تعد الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لكوريا الجنوبية في فبراير 2019 أحد أبرز محطات الشراكة بين البلدين بعد أن شهدت توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون بين الدولتين.

تطوّر التعاون

ومرت العلاقات بين البلدين بالعديد من التطورات عبر العقود الأربعة الماضية لتصل إلى مرحلة إقامة الشراكة الاستراتيجية في عام 2009، حيث تعززت علاقات الصداقة بين البلدين والتعاون فيما بينهما، وتطورت إلى مستوى أعلى مع توقيع عقد مشروع «براكة» لإنشاء محطة الطاقة النووية في العام نفسه.

ويعد مشروع «براكة» أحد أهم أوجه التعاون ليس فقط من حيث قيمته التي بلغت 18.6 مليار دولار أمريكي، بل أيضاً لأنه أول مشروع بناء محطات للطاقة النووية خارج كوريا الجنوبية، ويعد المشروع أول المحطات النووية السلمية في العالم العربي، حيث تمكنت كوريا الجنوبية من الحصول على عقد بناء المحطات بفضل الثقة العميقة بين البلدين.

صادرات

وتشمل صادرات الإمارات الرئيسة إلى الجمهورية الكورية النفط الخام والمنتجات البترولية والألمنيوم وغاز البترول المسال، فيما تشمل الصادرات الكورية الرئيسة لدولة الإمارات المنتجات الإلكترونية، والسيارات والمعدات والمنشآت النفطية.

رؤية

ويمتلك البلدان رؤية ثقافية مشتركة تحث على الاحتفاء بمختلف ثقافات العالم ونشر السلام والتبادل المعرفي، وفي ظل هذا التفاهم المشترك، جاء إطلاق مبادرة الحوار الثقافي الإماراتي الكوري لعام 2020، التي تعتبر مثالاً يحتذى بها لتأسيس علاقات دولية بناءً على الاحترام والتسامح والاهتمام بالتعرف على الآخر.

مهرجان أبوظبي

وحلت الثقافة الكورية ضيفة في 2019 على «مهرجان أبوظبي» أحد أبرز الفعاليات الثقافية السنوية، وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع كوريا في مارس من عام 2018.

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