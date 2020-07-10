«دبي الذكية» تستعرض إنجازاتها خلال «العمل عن بُعد»

المصدر: دبي - نورا الأمير

استعرضت «دبي الذكية» إنجازاتها خلال فترة العمل عن بُعد، والتي اتسمت بالسلامة والمرونة، بفضل الاستراتيجيات الرشيدة والاستثمارات الحكيمة في البنية التحتية الرقمية للمدينة والخدمات الذكية، مؤكدة حرصها على مواصلة تحقيق التقدم لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد، حيث تطرقت إلى 6 محاور رئيسية سعت إلى تجويدها والبناء عليها خلال فترة العمل من المنازل.

وعملت دبي الذكية خلال جائحة «كورونا» على تحسين تجربة المستخدمين لخدمات «دبي الآن» من خلال إطلاق إصدار جديد من تطبيق دبي الآن وبجانب توفير 14 خدمة جديدة لمنفعة المواطنين والمقيمين أبرزها خدمة الدفع المسبق لمشتركي «دو» وخدمة إدارة الحساب لدى هيئة كهرباء ومياه دبي، والتحقق من سند الملكية في دائرة الأراضي بدبي وتقارير السفر الصادرة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وأجندة الفعاليات الرياضية ودليل الأطباء الزائرين في هيئة الصحة بدبي والمعلومات الموثوقة حول فيروس «كورونا»، وصندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد 19» الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وغيرها.

جاهزية تامة

وحرصت دبي الذكية على جاهزية أنظمة العمل عن بُعد للموظفين الحكوميين قبل فترة طويلة من إعلان حكومة دبي نظام العمل من المنزل كأحد الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس «كورونا»، وحرصاً منها على أن تتوفر لجميع موظفي حكومة دبي منصات آمنة لإجراء الاجتماعات الافتراضية والتواصل ومنها منصة سيسكو ويبكس ومايكروسوفت تيمز، علاوة على ترقية سعة النطاق لشبكة المعلومات الحكومية بواقع 300 بالمائة لتلبية الطلب المرتفع على قنوات الاتصال الرقمي بين الجهات الحكومية، فيما يواصل فريق دبي الذكية تقديم الدعم لأكثر من 60 جهة حكومية لخدمة المواطنين والمقيمين في دبي.

وتم توظيف إمكانات البيانات لرصد فعالية تطبيق إجراءات العزل الصحي للمرضى، أما على مستوى الدولة فقد تم تقديم الدعم للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر إعداد نموذج للتتبع الرقمي لـ«كوفيد 19» وبأداة بالغة الأهمية في جهود الوقاية والحد من انتشار المرض.

هوية رقمية

وأعلنت دبي الذكية تفاصيل القرار الإلزامي لاستخدام الهوية الرقمية في دبي للجهات الحكومية والأفراد، بهدف تسريع وتيرة تبني الهوية الرقمية، والتي تجعل منها منصة إلزامية لتسجيل الدخول والتوقيع الرقمي لكافة الخدمات الرقمية في دبي، فيما تعمل دبي الذكية حالياً لجعل الدخول أكثر سلاسة عبر اختيار نظام متقدم على مجموعة محدودة من المستخدمين للتحقق من الحساب باستخدام القياسات الحيوية للوجه ومن المتوقع إطلاق الميزة بشكل كامل قريباً.

وأصدرت دبي الذكية منصة بيانات حول الأمن الغذائي في دبي بالتعاون مع عدة شركاء حكوميين، تقيس بشكل حي خمسة مؤشرات هامة للأمن الغذائي والحفاظ عليه، وهي مؤشر التوريد، ومؤشر توفر المخزون الغذائي ومؤشر الإنتاج المحلي، والاستهلاك ومؤشر الأسعار لكافة السلع الحيوية.

بيانات دقيقة

أطلقت دبي الذكية مبادرة سجلات المدينة بهدف بناء شبكة من السجلات والبيانات الدقيقة والموثوقة والمترابطة ذات القيمة المضافة لمدينة مستدامة وسعيدة، وتأتي هذه المبادرة ضمن مشاريع مسار التطوير الحكومي للمسارات التنموية الستة التي أعلن عنها مجلس دبي مطلع العام الجاري، وتسعى المبادرة إلى إنشاء وتنظيم مجموعة من السجلات الرقمية التي يشكل كل منها مصدراً موحداً للمعلومات الدقيقة والمترابطة عبر تجميع أحدث البيانات وأكثرها دقة ضمن سجلات رقمية مبتكرة بما يضمن التعامل الميسر والفعال بين الحكومة وبين الموظفين والمقيمين والزوار.

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