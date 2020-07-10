1906 قطع من البضائع المقلدة أعادت «جمارك دبي» تدويرها

المصدر: دبي - البيان

قامت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي بإعادة تدوير 1906 قطع من البضائع المقلدة للعلامات التجارية العالمية، تصل قيمتها إلى أكثر من 188 ألف درهم، لتجنب الآثار البيئية الضارة لإتلاف تلك البضائع، وذلك بالتنسيق مع أصحاب العلامات التجارية.

وشملت البضائع المقلدة، التي تمت إعادة تدويرها الأحذية الرياضية، التي تنتجها كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهذا المجال وسماعات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، حيث تم ضبط البضائع المقلدة، بالتعاون مع إدارة الاستخبارات الجمركية، بعد تلقي قسم المهام الخاصة في الإدارة معلومات تفيد بوجود شحنات، تضم بضائع مقلدة للعلامات التجارية العالمية قادمة من دولة آسيوية، وعليه تم إيقاف تلك الشحنات ومنع دخول البضائع إلى الدولة، وجرى تحويلها إلى قسم حل نزاعات الملكية الفكرية في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، وعرضت على أصحاب العلامات التجارية، وعليه تمت مصادرتها، وقامت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بإعادة تدويرها في شركة «كولر كود» المتخصصة في عمليات إعادة التدوير.

دور

وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: «انطلاقاً من دور جمارك دبي كونها بوابة للعبور إلى رخاء دبي نستكمل جهودنا في التصدي للبضائع المقلدة بإعادة تدويرها، بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، للحفاظ على البيئة ووقايتها من أضرار إتلاف البضائع المقلدة بالطرق التقليدية، التي تتعارض مع أنظمة حماية البيئة، التي تطبقها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ينتج عن عمليات إعادة التدوير تحويل البضائع المقلدة إلى مواد يمكن الاستفادة منها في مجالات عدة، وبذلك نجنب مجتمعنا الأخطار التي تسببها البضائع المقلدة والأضرار البيئية الناجمة عن إتلافها بالطرق التقليدية المؤذية للبيئة».

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