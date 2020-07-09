إغلاق ومخالفة المطعم المنتج لـ «برجر» بـ 3 آلاف درهم

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

أعلنت اقتصادية رأس الخيمة إغلاق المنشأة التجارية صاحبة الإعلان عن بيع برجر بسعر 3000 درهم مدة 3 أيام وتغريمها 5 آلاف درهم لوضعها بياناً تجارياً على منتجات لا تطابق الحقيقة كما فرضت غرامة مالية وفقاً لجدول المخالفات المعتمد.

وكان مطعم في رأس الخيمة قد أعلن عن بيعه السندويتش الواحد من «غوريلا برجر» بثلاثة آلاف درهم، قد أثار جدلاً واسعاً لدى شريحة من المواطنين والمقيمين، الذين انقسموا بين من بادر إلى خوض تجربة تذوق هذا البرجر الذي وصفوه بالأغلى، وآخرون رفضوا غلاء سعره واعتبروه غير مبرر ولا يمكن تقبله في أي حال من الأحوال.

وقالت اقتصادية رأس الخيمة في بيان تلقت «البيان» نسخة منه «قامت الفرق التفتيشية بزيارة المنشأة للتأكد من مصداقية ومطابقة الإعلان الترويجي والذي ثبت عدم صحة ما تمت الاشارة إليه في الإعلان».

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وأشار الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إن الإعلانات المضللة تكون ذات رد فعل عكسي وتثير استياء المجتمع وتعرض المنشأة للمخالفة فضلاً عن السخرية المجتمعية من مثل هذه التصرفات التي تكون مادة دسمة لوسائل التواصل الاجتماعي وقد يستغلها البعض للإساءة لدولة الإمارات ونتمنى من المنشآت الدقة في مثل هذه الإعلانات التي تظهر المجتمع بصورة سلبية.

من جهتها، أعلنت بلدية رأس الخيمة الإيقاف بشكل مؤقت لإنتاج «برجر غوريلا» الذي أطلقه مطعم في رأس الخيمة، حتى ظهور نتائج الفحص الغذائي من قبل مختبر الصحة العامة بالبلدية، مشيرة إلى تحريك فرق التفتيش فور ورود شكوى تشكك في نوعية اللحوم المستخدمة في منتج السندويتش، حيث تم أخذ عينات من مكوناته، وأرسلتها للفحص في المختبر للتأكد من خلوها من لحم "الغوريلا"، والاطمئنان على سلامة مكونات السندويتش.

وأوضحت بلدية رأس الخيمة لـ «البيان» أنه فور ورود بلاغ إلى قسم الصحة تم إرسال فريقين خلال الفترة الصباحية والمسائية لأخذ عينات من مكونات السندويتش للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وخلوها من لحوم الغوريلا، حيث يجري حالياً فحص العينات قبل صدور القرار الخاص بالبلاغ، مشيرة إلى صدور قرار بإيقاف المنتج مؤقتاً خلال الفترة الحالية.

وأعلنت إدارة مطعم «واوان مصل» المنتج لـ «غوريلا برجر» المثير للجدل والذي أغلقته دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 3 أيام وغرمته 5 آلاف درهم، أن سعر السندويتش الواحد 60 درهماً فقط وأنها أرادت عمل دعاية مختلفة، لمعرفة رد فعل عملاء المطعم، واختبار ولائهم، متعهدة بإرجاع الـ 3 آلاف درهم لمن اشترى البرجر بهذا السعر، وأنها ستكون ضيافة مجانية، واشتراك بقيمة 3600 درهم.

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