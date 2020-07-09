سندويتش "غوريلا برجر" بـ 3 آلاف درهم يثير جدلاً واسعاً في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

أعلنت بلدية رأس الخيمة الإيقاف بشكل مؤقت لإنتاج «برجر غوريلا» الذي أطلقه مطعم في رأس الخيمة، وبيع بثلاثة آلاف درهم للواحدة، حتى ظهور نتائج الفحص الغذائي من قبل مختبر الصحة العامة بالبلدية، مشيرة إلى تحرك فرق التفتيش فور ورود شكوى تشكك في نوعية اللحوم المستخدمة في منتج السندويتش، حيث تم أخذ عينات من مكوناته، وأرسلتها للفحص في المختبر للتأكد من خلوها من لحم "الغوريلا"، والاطمئنان على سلامة مكونات السندويتش.

وكان مطعم في رأس الخيمة قد أعلن عن بيعه السندويتش الواحد من هذا البرجر بثلاثة آلاف درهم، أثار جدلاً واسعاً لدى شريحة من المواطنين والمقيمين، الذين انقسموا بين من بادر إلى خوض تجربة تذوق هذا البرجر الذي وصفوه بالأغلى، وآخرون رفضوا غلاء سعره واعتبروه غير مبرر ولا يمكن تقبله بأي حال من الأحوال.

وأوضحت بلدية رأس الخيمة لـ «البيان» أنه فور ورود بلاغ إلى قسم الصحة تم إرسال فريقين خلال الفترة الصباحية والمسائية لأخذ عينات من مكونات السندويتش للتأكد من مطابقته للاشتراطات الصحية وخلوه من لحوم الغوريلا، حيث يجري حالياً فحص العينات قبل صدور القرار الخاص بالبلاغ، مشيرة إلى صدور قرار بإيقاف المنتج مؤقتاً خلال الفترة الحالية.

من جهتها، أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أنها بصدد إصدار بيان رسمي حول المنتج اليوم.

وكانت سماح صالح المدير التنفيذي لمطعم «واوان مصل»، أوضحت لـ «البيان» أن إطلاق المنتج الجديد «غوريلا برجر» هو علامة جديدة ولا يرتبط بلحم الغوريلا، حيث تم تحديد السعر بسبب مكوناته النادرة من اللحم البقري "واغيو" وهو من الأنواع المدللة في اليابان واستراليا، والمعروف بسعره الغالي، حيث إن نسبة الدهون فيه صفر، بالإضافة لمكونات الصلصة التي يتم اختيارها بعناية من مناطق ومزارع بعيدة في العالم ويتم استيرادها خصيصاً من خارج الدولة.

وأشارت إلى أن المطعم استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من طلبات الزبائن الذين خاضوا تجربة تناول السندويتش، وهي ليست التجربة الأولى في دولة الإمارات التي تشتهر بالمنتجات الفريدة والنادرة وتلقى قبولاً من عشاق التجربة والفضول.

وأكدت أن المطعم أحد استثمارات المستثمر الكويتي عادل واوان رئيس اتحاد غرب اسيا للفنون القتالية، في دولة الإمارات وهناك فروع للمطعم في دبي والعين وابوظبي ورأس الخيمة، والمختص في تقديم الوجبات الصحية لأفراد المجتمع وخاصة الراغبين بالتخسيس وبناء الأجسام.

وأشارت إلى أن المطعم حصل على ترخيص لإطلاق "غوريلا برجر" بقيمته الحالية من الجهات المختصة في إمارة رأس الخيمة، ويقدم المطعم قائمة بالوجبات السريعة التي يتناسب سعرها مع أسعار الوجبات في مختلف مطاعم الدولة بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية لكل زبون، حيث يختص المطعم بتقديم الوجبات الصحية للراغبين في التخسيس أو بناء العضلات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز