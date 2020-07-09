محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مكتب فخر الوطن

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مكتب "فخر الوطن"، اليوم، قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة المكتب برئاسة معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان.

ونص القرار على عضوية كل من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد عبد الله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وعبيد الحصان الشامسي، المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسيف سعيد غباش، المدير العام لمكتب أبوظبي التنفيذي، وعلي حمد المطوع الظاهري ممثلاً عن ديوان ولي عهد أبوظبي.

ويهدف "مكتب فخر الوطن" إلى تقدير جهود المشاركين في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات، ‏ويُعنى بحشد الدعم المجتمعي لإبراز التقدير الواجب للعاملين في الخطوط الأمامية والاعتزاز والفخر بهم ومتابعة ودعم احتياجاتهم.

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